Iva Zanicchi parla di Akash: «La stupidità è di tutte le età» (Di lunedì 12 aprile 2021) Iva Zanicchi ha commentato il battibecco avuto con Akash e la conduzione di Ilary Blasi, nonché l’abbandono di Beppe Braida e la liaison di Vera Gemma A Domenica Live, Iva Zanicchi ieri ha commentato lo scambio-battibecco che ha avuto con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi Akash. «Ha detto: siamo di due generazioni diverse. Certo, lui ha 29 anni, io 80, è lapalissiano dire che siamo di generazioni diverse. La stupidità però è di tutte le età. Akash è un bel ragazzo, non ha fatto una bellissima figura all’Isola ma potrà sicuramente rifarsi». Barbara D’Urso le ha chiesto di commentare la scelta di Beppe Braida di andare via dal reality. Il comico e conduttore infatti ha appreso della notizia che suo padre è ricoverato per covid e sua madre è positiva. Quindi ha ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Ivaha commentato il battibecco avuto cone la conduzione di Ilary Blasi, nonché l’abbandono di Beppe Braida e la liaison di Vera Gemma A Domenica Live, Ivaieri ha commentato lo scambio-battibecco che ha avuto con l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi. «Ha detto: siamo di due generazioni diverse. Certo, lui ha 29 anni, io 80, è lapalissiano dire che siamo di generazioni diverse. Laperò è dile età.è un bel ragazzo, non ha fatto una bellissima figura all’Isola ma potrà sicuramente rifarsi». Barbara D’Urso le ha chiesto di commentare la scelta di Beppe Braida di andare via dal reality. Il comico e conduttore infatti ha appreso della notizia che suo padre è ricoverato per covid e sua madre è positiva. Quindi ha ...

Advertising

domenicalive : Iva Zanicchi incontra il prete che la convinse a iniziare a cantare! Non si vedono da 59 anni! #DomenicaLive ?? - Italia_Notizie : Domenica Live, Iva Zanicchi in lacrime per il fratello: “Non me l’hanno fatto vedere dopo che è morto, è disumano” - Giuggio72684862 : RT @ilruttosovrano: Questa cosa che Al Bano e Rita Dalla Chiesa abbiano già espresso il loro parere su AstraZeneca e Iva Zanicchi no è fran… - Giuh_h : buongiorno solo ad Akash Pablo Romeo Andrea P che stasera dovrebbe essere in studio e affrontare 5 agguerritissime… - massimo_randi : RT @ilruttosovrano: Questa cosa che Al Bano e Rita Dalla Chiesa abbiano già espresso il loro parere su AstraZeneca e Iva Zanicchi no è fran… -