Italia quasi tutta in zona arancione In classe 6 | 6 milioni di studenti ma ancora due milioni in Dad

Roma, 12 apr – Italia quasi tutta in zona arancione con 6,6 milioni di studenti oggi in classe (otto su dieci), anche se in Dad ci sono ancora due milioni di ragazzi. Rispetto alla settimana scorsa – grazie al passaggio alla zona arancione di Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Lombardia, Piemonte, Toscana – sono tornati a seguire le lezioni presenza quasi un milione di studenti in più, di cui 400mila nella sola Lombardia. L'unica regione in controtendenza è la Sardegna, dove – a causa del passaggio in zona rossa – 63mila alunni di seconda e terza media e delle scuole superiori ...

