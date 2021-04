Isole 'Covid free' ? L'idea divide le Regioni (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Le Regioni si dividono sulle Isole 'Covid free' in vista dell'estate. L'idea è quella di imitare la settantina di Isole greche che entro fine aprile saranno dichiarate a prova di virus grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. La Regione Campania ha già predisposto un piano di vaccinazioni per tutti i residenti di Ischia, Capri e Procida ma il piano riguarderebbe anche le Isole minori della Sicilia e della Toscana. Se da una parte l'Esecutivo si era detto disponibile a lavorare in tale direzione, anche grazie all'apertura di un “tavolo per arrivare ad avere dei protocolli”, il presidente dell'Emilia Romagna spara a palle incatenate sull'ipotesi. Ma non tutte le Regioni sono d'accordo. "Mi auguro che il ministro del Turismo Garavaglia rigetti ... Leggi su agi (Di lunedì 12 aprile 2021) AGI - Lesi dividono sulle' in vista dell'estate. L'è quella di imitare la settantina digreche che entro fine aprile saranno dichiarate a prova di virus grazie a vaccinazioni e passaporto vaccinale. La Regione Campania ha già predisposto un piano di vaccinazioni per tutti i residenti di Ischia, Capri e Procida ma il piano riguarderebbe anche leminori della Sicilia e della Toscana. Se da una parte l'Esecutivo si era detto disponibile a lavorare in tale direzione, anche grazie all'apertura di un “tavolo per arrivare ad avere dei protocolli”, il presidente dell'Emilia Romagna spara a palle incatenate sull'ipotesi. Ma non tutte lesono d'accordo. "Mi auguro che il ministro del Turismo Garavaglia rigetti ...

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : ?? Riaperture, polemica sul turismo. Il governatore dell'Emilia Romagna contro le isole Covid-free: 'No a localita'… - corrierebologna : Turismo, Bonaccini: «No alle isole Covid free» - giuseppe6530 : RT @sbonaccini: Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci località turist… -