Harry: “Ciao nonno Filippo, impertinente fino alla fine. Con una birra in mano, direbbe: ‘Andate avanti’” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Mio nonno era un uomo d’onore, di servizio e grande umorismo. Maestro di barbecue, battutista leggendario e impertinente fino alla fine. È stato una roccia per Sua Maestà la regina, con una devozione impareggiabile”. Queste le parole del principe Harry rilasciate in un comunicato nel quale omaggia il duca di Edimburgo, Filippo, morto venerdì 9 aprile all’età di 99 anni. Harry è rientrato da Los Angeles dove vive con la moglie Meghan Markle, per partecipare ai funerali del nonno Filippo, che si terranno sabato prossimo. “Poteva attirare l’attenzione in qualsiasi stanza grazie al suo fascino, anche perché non sapevi mai cosa avrebbe potuto dire dopo”, dice Harry. “In questo momento ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) “Mioera un uomo d’onore, di servizio e grande umorismo. Maestro di barbecue, battutista leggendario e. È stato una roccia per Sua Maestà la regina, con una devozione impareggiabile”. Queste le parole del principerilasciate in un comunicato nel quale omaggia il duca di Edimburgo,, morto venerdì 9 aprile all’età di 99 anni.è rientrato da Los Angeles dove vive con la moglie Meghan Markle, per partecipare ai funerali del, che si terranno sabato prossimo. “Poteva attirare l’attenzione in qualsiasi stanza grazie al suo fascino, anche perché non sapevi mai cosa avrebbe potuto dire dopo”, dice. “In questo momento ...

