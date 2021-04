Giorgio Locatelli: "Oggi riapro a Londra, in Italia troppa incertezza genera rabbia" (Di lunedì 12 aprile 2021) “L’incertezza ha generato la rabbia dei ristoratori Italiani, ma non è scusabile la violenza”. Giorgio Locatelli, primo Italiano all’estero ad essere premiato con una stella Michelin con la Locanda Locatelli, commenta così a HuffPost le proteste dei ristoratori contro le misure restrittive del governo Italiano. Lo chef, dopo il successo della decima stagione di MasterChef - lo show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy -, è pronto a tornare alla guida del programma. Ma prima c’è il suo ristorante da riaprire - questa volta senza nuove chiusure all’orizzonte - per la prima volta dopo l’ultimo lockdown inglese. Chef Locatelli, Oggi riapre il suo ristorante a Londra. “Finalmente ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) “L’hato ladei ristoratorini, ma non è scusabile la violenza”., primono all’estero ad essere premiato con una stella Michelin con la Locanda, commenta così a HuffPost le proteste dei ristoratori contro le misure restrittive del governono. Lo chef, dopo il successo della decima stagione di MasterChef - lo show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy -, è pronto a tornare alla guida del programma. Ma prima c’è il suo ristorante da riaprire - questa volta senza nuove chiusure all’orizzonte - per la prima volta dopo l’ultimo lockdown inglese. Chefriapre il suo ristorante a. “Finalmente ...

