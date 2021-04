Fulmine colpisce un albero e lo disintegra | il video spettacolare

Advertising

ClaudioMagnate2 : Mai dire ' il cielo ti fulmini' Usa, fulmine colpisce un albero e lo disintegra: il video è spettacolare .. - zazoomblog : Usa fulmine colpisce un albero e lo distrugge video - #fulmine #colpisce #albero #distrugge - Parfen_Rogozin : ... fulmini a ciel sereno. - LiberaTvTicino : Fulmine colpisce un albero e lo distrugge: il VIDEO - thomasmmr : Usa, fulmine colpisce un albero e lo disintegra: il video è spettacolare -

Ultime Notizie dalla rete : Fulmine colpisce

Quotidiano.net

La telecamera di sorveglianza, posta nel cortile della Wautoma High School, ha ripreso il momento in cui unha centrato in pieno un albero di pino, disintegrandolo all'istante. L'immagine, ...... le immagini, condivise dal National Weather Service Green Bay Wisconsin, mostrano l'esatto momento in cui unin pieno un albero e lo disintegra. La scena è stata ripresa da una ...Roma, 12 aprile 2021 - Un fulmine a ciel sereno. Ma stavolta non è un modo di dire. Siamo a Wautoma, nella Contea di Waushara, Wisconsin. La telecamera di sorveglianza, posta nel ...Dopo l'annuncio della chiusura del PlayStation Store PS3, diversi utenti hanno segnalato l'improvvisa sparizione di molti aggiornamenti.