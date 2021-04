Export | De Gasperis Istituto Obor | La cultura unisce | non alziamo muri

(Di lunedì 12 aprile 2021) (12 aprile 2021) - Il Presidente dell'Italianoinaugurando la cerimonia di apertura della ‘Belt and Road Exhibition 2021 – Digital Edition' Roma, 12 aprile 2021 - "L'Italia e la Cina sono due Paesi dalla storia millenaria. Abbiamo molte più cose in comune che differenze. Ed è proprio questo il momento storico nel quale dobbiamo tutti credere nella forza del confronto, dell'osmosi tra mondi apparentemente dissimili. La. Insieme possiamo dialogare e costruire relazioni sociali, umane ed economiche di lungo periodo". Lo ha dichiarato Michele De, Presidente dell'Italiano, inaugurando la cerimonia di apertura della ‘Belt and Road Exhibition 2021 – Digital Edition', la manifestazione organizzata e promossa ...

Siamo convinti che sia questa l'unica chiave giusta per ripartire" conclude il Presidente De. L'Istituto Italiano Obor L'Istituto Italiano Obor - One Belt One Road - è nato dalla volontà di ...Siamo convinti che sia questa l'unica chiave giusta per ripartire" conclude il Presidente De. L'Istituto Italiano Obor L'Istituto Italiano Obor - One Belt One Road - è nato dalla volontà di ...Insieme possiamo dialogare e costruire relazioni sociali, umane ed economiche di lungo periodo". Lo ha dichiarato Michele De Gasperis, Presidente dell'Istituto Italiano Obor, inaugurando la cerimonia ..."È questo il momento di investire nel rilancio - spiega il Presidente dell'Obor Institute, Michele De Gasperis -. E chi ha il coraggio di avere adesso una prospettiva di ampio raggio, chi punta ora ...