Emissioni - Francia, stop alla vendita di auto oltre i 123 g/km dal 2030: primo sì in parlamento (Di lunedì 12 aprile 2021) La Francia si appresta a varare regolamenti sempre più stringenti sulla vendita di veicoli endotermici. L'Assemblea nazionale, il ramo del parlamento transalpino analogo alla nostra Camera dei deputati, su proposta del governo ha adottato un articolo della Legge sul Clima che introduce un bando alla vendita di autovetture nuove con Emissioni di anidride carbonica superiori ai 123 g/km nel ciclo Wltp (95 g/km secondo il Nedc). Lo stop verrà imposto a partire dall'1 gennaio 2030. Testo quasi definitivo. Il testo non è ancora definitivo, ma, secondo la prassi, è improbabile che una disposizione già votata e approvata in prima lettura subisca delle modifiche nelle fasi successive dell'iter parlamentare.

