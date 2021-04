Durazzano | parte la campagna vaccinale per i residenti over70

(Di lunedì 12 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Importante comunicazione dadel sindaco di, Sandro Crisci, in merito allaper iover 70 del comune da lui guidato. “Cari Concittadini, la presente per informarVi che, di intesa con il personale sanitario del competente Dipartimento ASL di Benevento, si avvierà presso il Comune diunadi vaccinazione anti covid-19 a favore delle persone ultrasettantenni (over 70). I vaccini verranno somministrati con inizio e con data che verranno comunicati a ciascuno dei richiedenti. Ci si dovrà presentare solamente previo appuntamento, che sarà comunicato telefonicamente dal Comune dio dal personale sanitario. Si precisa che ...

