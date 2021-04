Domenica Live | Barbara D’Urso | “Motivo di grande orgoglio per noi” | spunta un retroscena

(Di lunedì 12 aprile 2021)commenta i risultati raggiunti daandato in onda ieri,11 aprile: ecco le parole della famosa conduttrice televisiva. Anche ieri,11 aprile, è andato in onda l’appuntamento con, lo show condotto da. Come di consueto, a partire dalle ore 14.40, va in scena la nota L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Doppiamente interessante perché è un dato di ascolti che riguarda quella stessa serata, la, in cui Barbara d'Urso ha faticato per mesi con il suo- Non è la D'Urso, prima della chiusura.Su Canale 5 '' con Barbara D'Urso alla conduzione ha conseguito 1,768 milioni e 9% nell'anteprima, e poi 2,030 milioni e 10,92% e 2,350 milioni e 13,2%.Se ne parlerà domenica 18 aprile alle 18 con "Connessione" a partire ... gratuito e senza bisogno di iscrizione. Dopo il live resterà disponibile sul sito di Internazionale. Tutte le indicazioni per ...Ancora una vittoria netta per Mara Venier, nella seconda sfida contro Barbara D’Urso. Domenica Live, tornata al formato originario che occupa tutto il pomeriggio, deve arrendersi al potere di Domenica ...