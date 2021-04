Di Maio a Washington per incontrare Blinken (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro degli esteri italiano Di Maio sarà in visita a Washington per incontrare il segretario di Stato Blinken e celebrare 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. All'ordine ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro degli esteri italiano Disarà in visita aperil segretario di Statoe celebrare 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti. All'ordine ...

Advertising

repubblica : Usa, Di Maio a Washington: sarà il primo tra i ministri degli Esteri stranieri a incontrare l'amministrazione Biden - fattoquotidiano : DI MAIO NEGLI STATI UNITI Nella due giorni a Washington il ministro degli Esteri incontrerà il segretario di Stato… - mauravalenti : RT @lageloni: E mo chi li sente gli spin doctor di Rignano ADN0872 7 EST 0 ADN EST NAZ **FLASH -ITALIA-USA: DI MAIO LUNEDI' A WASHINGTON,… - Claudiomarang1 : RT @recifar: Di Maio in visita a Washington L'auricolare dell'interprete sarà collegato direttamente via cellulare a Mario Draghi. Di Maio… - MicheleRivaMR : RT @recifar: Di Maio in visita a Washington L'auricolare dell'interprete sarà collegato direttamente via cellulare a Mario Draghi. Di Maio… -