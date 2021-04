DAYDREAMER | anticipazioni dal 19 al 23 aprile 2021

Leggi su tvsoap

(Di lunedì 12 aprile 2021)– le ali del sogno,e trame puntate settimanali da lunedì 19 a venerdì 23: Dopo una pesante giornata lavorativa, Sanem e Can si rilassano sulla barca e Can propone a Sanem di solcare i mari alla volta delle Isole Galapagos e di tornare con tre figli per farsi perdonare della loro lunga assenza. Sanem, entusiasta, accetta. Leggi anche:: CAN confessa a SANEM di essersi innamorato di nuovo di lei Can e Sanem si sono riappacificati e hanno deciso di partire per due anni per fare il giro del mondo in barca a vela, arrivando fino alle Galapagos. Ma quando annunciano la loro decisione ai genitori di Sanem, questi reagiscono male: non sono contenti perché temono che la figlia possa soffrire di nuovo. Nonostante i suoi genitori ...