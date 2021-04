Covid: nel mondo quasi 3 mln di morti e 136 mln di contagiati (Di lunedì 12 aprile 2021) Washington, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Sono quasi 3 milioni le persone che hanno perso la vita nel mondo a causa di complicanze riconducibili al coronavirus Sars-CoV-2, mentre sono quasi 136 milioni le persone contagiate. Lo riporta la Johns Hopkins University, aggiornando a 2.935.460 il totale delle vittime del Covid-19. Sono invece 135.877.350 le persone contagiate. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito al mondo, con 31.197.511 contagi e con 562.066 morti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Washington, 12 apr. (Adnkronos Salute) - Sono3 milioni le persone che hanno perso la vita nela causa di complicanze riconducibili al coronavirus Sars-CoV-2, mentre sono136 milioni le persone contagiate. Lo riporta la Johns Hopkins University, aggiornando a 2.935.460 il totale delle vittime del-19. Sono invece 135.877.350 le persone contagiate. Gli Stati Uniti sono il Paese maggiormente colpito al, con 31.197.511 contagi e con 562.066

