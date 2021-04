Chi è Maria Chiara Carrozza, la prima donna presidente del Cnr nella storia (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, ha nominato, con il decreto firmato oggi, Maria Chiara Carrozza presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente donna. "Sono felice ed emozionata. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona" ha detto Carrozza. "Essere la prima donna alla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva". Dopo la nomina ha parlato di "Una sfida e una responsabilità senza precedenti". Leggi su tg24.sky (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro dell'Università e della ricerca,Cristina Messa, ha nominato, con il decreto firmato oggi,del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), che sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la. "Sono felice ed emozionata. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato di Selezione per la fiducia ripostamia persona" ha detto. "Essere laalla guida del più importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva". Dopo la nomina ha parlato di "Una sfida e una responsabilità senza precedenti".

