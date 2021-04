Calciomercato Milan, torna e riparte | Tentativo di scambio choc con l’Inter (Di lunedì 12 aprile 2021) Il Milan se lo ritroverà in casa ma cercherà subito di piazzarlo altrove. Indiscrezioni di Calciomercato parlano di una possibile prova di scambio con l’Inter. Ecco tutti i dettagli L’agente… L'articolo Calciomercato Milan, torna e riparte Tentativo di scambio choc con l’Inter è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 12 aprile 2021) Ilse lo ritroverà in casa ma cercherà subito di piazzarlo altrove. Indiscrezioni diparlano di una possibile prova dicon. Ecco tutti i dettagli L’agente… L'articolodiconè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - DiMarzio : #Calciomercato | Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, ospite a Casa #Milan: incontro terminato con la dirigenza… - MarcoM267 : RT @cmdotcom: #Maresca non arbitrerà il #Milan per un po': la gestione del rosso a #Ibrahimovic non è piaciuta ai vertici arbitrali https:/… - Gazzetta_it : Dr Zlatan e Mr Ibra, le due facce del re del gol. Al #Milan piace così com’è. #Ibrahimovic -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Milan, un ex Juve per la porta Commenta per primo Il Milan studia il mercato dei portieri. E, come scrive il Corriere dello Sport , valuta, come secondo, Antonio Mirante , in scadenza di contratto con la Roma . Ex Bologna, cresciuto nella Juve, l'83 ...

Ilicic - Milan, l'attaccante dell'Atalanta allo scoperto Dall'ultimo gol a quello di ieri, tanto calciomercato : in questi ultimi giorni il nome di Ilicic è, infatti, stato accostato con forza al Milan. L'attaccante - intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ...

Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Riscatto Tomori ad una condizione” Pianeta Milan Inter, il make up perfetto può aspettare: 13 punti al traguardo Lo dicono i numeri, con la striscia record di undici vittorie consecutive nelle prime undici giornate del girone di ritorno - superata la quota 10 del Milan 1989/90 di Sacchi - e il 12° successo di ...

Calciomercato Roma, inserimento Milan: scambio per l’attaccante Calciomercato Roma, si scatena l’asta per l’attaccante ... ma ci sono altri club disposti a mettersi in mezzo per accaparrarsi le prestazioni. Oltre ai giallorossi, anche Milan e Juventus lo seguono.

Commenta per primo Ilstudia il mercato dei portieri. E, come scrive il Corriere dello Sport , valuta, come secondo, Antonio Mirante , in scadenza di contratto con la Roma . Ex Bologna, cresciuto nella Juve, l'83 ...Dall'ultimo gol a quello di ieri, tanto: in questi ultimi giorni il nome di Ilicic è, infatti, stato accostato con forza al. L'attaccante - intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ...Lo dicono i numeri, con la striscia record di undici vittorie consecutive nelle prime undici giornate del girone di ritorno - superata la quota 10 del Milan 1989/90 di Sacchi - e il 12° successo di ...Calciomercato Roma, si scatena l’asta per l’attaccante ... ma ci sono altri club disposti a mettersi in mezzo per accaparrarsi le prestazioni. Oltre ai giallorossi, anche Milan e Juventus lo seguono.