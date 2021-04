Calciomercato – Inter ad un passo da Aïssa Mandi: arriverebbe a parametro zero (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Inter vicina a chiudere per Aïssa Mandi Potrebbe essere messo a segno a breve il primo colpo del mercato estivo da parte dell’Inter. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo e dal quotidiano algerino Le Buteur, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo di massima con Aïssa Mandi, difensore algerino in scadenza di contratto con il Betis Siviglia. In particolare i nerazzurri avrebbero offerto al giocatore un quadriennale da 2 milioni a stagione, cifra che il suo club attuale non può garantirgli. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) L’vicina a chiudere perPotrebbe essere messo a segno a breve il primo colpo del mercato estivo da parte dell’. Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo e dal quotidiano algerino Le Buteur, il club nerazzurro avrebbe raggiunto un accordo di massima con, difensore algerino in scadenza di contratto con il Betis Siviglia. In particolare i nerazzurri avrebbero offerto al giocatore un quadriennale da 2 milioni a stagione, cifra che il suo club attuale non può garantirgli. La settimana prossima potrebbe essere quella decisiva. L'articolo proviene damagazine.

