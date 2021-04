Bianca Guaccero positiva al Covid: le sue condizioni – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) Questa volta il Covid non ha lasciato scampo neppure alla bellissima Bianca Guaccero. La conduttrice lo ha annuncio in collegamento video con “Detto Fatto” Il Coronavirus non da tregua proprio a nessuno e spesso crea non pochi disagi a chi è impegnato nel mondo della televisione. Tra i tanti artisti e conduttori, questa volta a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) Questa volta ilnon ha lasciato scampo neppure alla bellissima. La conduttrice lo ha annuncio in collegamento video con “Detto Fatto” Il Coronavirus non da tregua proprio a nessuno e spesso crea non pochi disagi a chi è impegnato nel mondo della televisione. Tra i tanti artisti e conduttori, questa volta a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Novanews242 : Detto Fatto Bianca Guaccero Positiva al Covid ecco come sta - MondoTV241 : Bianca Guaccero positiva al Covid. Ecco come sta #BiancaGuaccero - zazoomblog : Detto Fatto l’annuncio in diretta di Bianca Guaccero: “Ho il Covid”. Le sue condizioni - #Detto #Fatto #l’annuncio… - GossipItalia3 : Bianca Guaccero positiva al Coronavirus, assente a “Detto Fatto”: come sta #gossipitalianews - infoitcultura : Bianca Guaccero positiva al Covid: l’annuncio a 'Detto Fatto' in diretta tv -