Bassetti critica Speranza: 'I richiami di Pfizer e Moderna andavano fatti subito, è mancato coraggio' (Di lunedì 12 aprile 2021) Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, riguard il richiamo vaccinale a 42 giorni di Pfizer e Moderna ha dichiarato: "Andava fatto subito". Leggi su globalist (Di lunedì 12 aprile 2021) Il direttore della Clinica di Malattie Infettive dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo, riguard il richiamo vaccinale a 42 giorni diha dichiarato: "Andava fatto".

Advertising

Giuggio72684862 : RT @PietroJoser: Bassetti “velatamente” critica Conte e giustifica draghi. Eppure all’inizio eravamo primi in Europa... gli infettivologi s… - Frankinoto : RT @PietroJoser: Bassetti “velatamente” critica Conte e giustifica draghi. Eppure all’inizio eravamo primi in Europa... gli infettivologi s… - Ed52926520 : RT @PietroJoser: Bassetti “velatamente” critica Conte e giustifica draghi. Eppure all’inizio eravamo primi in Europa... gli infettivologi s… - PietroJoser : Bassetti “velatamente” critica Conte e giustifica draghi. Eppure all’inizio eravamo primi in Europa... gli infettiv… - StefanoBerto83 : @GianmarcoTurian @emomarzi @antonioripa @GiacomoRisitano @DrEricDing E concordo sull'errore, come ho fatto notare i… -