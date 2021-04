Ascolti tv | Avanti un altro pure di sera fa il botto | non brilla La compagnia del cigno

Advertising

Ieri sera è andata in onda la prima puntata diun altro di sera che ha preso il posto di Live Non è la d'Urso , chiuso da Mediaset per i bassiportati alla rete. Paolo Bonolis , quindi, entrato a gamba tesa, ha ospitato alcuni ex ...Tra i programmi più attesi l'esordio nel serale perun altro e la Compagnia del Cigno 2.Tv domenica 11 aprile 2021: dati auditel e share ieri sera Mediaset "Paperissima sprint" (.000 ...Mediaset ha fatto la scelta giusta: raddoppia quasi gli ascolti per numero di spettatori grazie a Paolo Bonolis e vince la serata riprendendosi la domenica sera. Avanti un altro pure di sera conquista ...Rai2, 9-1-1: 1.281.000 spettatori (share 4,63%) e 9-1-1 Lone Star: 1.213.000 spettatori (share 4,56%) ...