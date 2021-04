Aprilia | 27enne è ai domiciliari | ma aspetta la fidanzata sotto casa e la rapina

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione dihanno arrestato unin flagranza di due reati: parliamo died evasione. Il, infatti, eraposto al regime degli arrestima ha ben deciso di recarsidellaper derubarla. Il ragazzo dopo averto che quest’ultima arrivasse, le ha strappato con violenza la borsa facendola anche cadere per terra per poi darsi alla fuga. Ilrintracciato dai militari presso la sua abitazione ha poi consegnato spontaneamente la borsa. Quest’ultima conteneva i documenti, il suo telefono e 120 euro in contanti: tutto è stato restituito alla donna. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere ...

