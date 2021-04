Amici 2021, Martina crolla: “Sono stanca”, Alessandro contro la Celentano? (Di lunedì 12 aprile 2021) La ballerina ha ricevuto l'ennesimo guanto di sfida dalla maestra Alessandra e se inizialmente si è fatta coraggio, poi è scoppiata in lacrime L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 12 aprile 2021) La ballerina ha ricevuto l'ennesimo guanto di sfida dalla maestra Alessandra e se inizialmente si è fatta coraggio, poi è scoppiata in lacrime L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

LaStampa : Amici 20: la giuria elimina Enula, che le case discografiche avevano giudicato come la migliore - LegaSalvini : MASSIMO GILETTI, LE CARTE DELLO SCANDALO, TREMANO REGIONE LAZIO E ZINGARETTI - VittorioSgarbi : Il PD nel Lazio sistema gli amici. - MatchFishingIta : SUL CANALBIANCO DI ADRIA E LOREO PER DORMIRE SCEGLIETE LA RIVIERA CASA VACANZA: Amici pescatori, per soggiornare in… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: MASSIMO GILETTI, LE CARTE DELLO SCANDALO, TREMANO REGIONE LAZIO E ZINGARETTI -