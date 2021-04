Al liceo Galilei di Palermo l’attualità va in onda con Radio 100 Passi

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) PALERMO – “La radio accende i ragazzi all’uso della parola, stimolandoli in modo efficace, diretto e fluido nella comunicazione. Da quando, qualche anno fa, il ministero dell’Istruzione ha affidato al nostro liceo il bene confiscato alla mafia di via Carducci, in cui si è trasferita la redazione di Radio 100 Passi, gli studenti e le studentesse acquisiscono nuove competenze, affrontando diversi canali tematici”. Così, Elisa La Scala, docente di italiano e latino e referente per Radio 100 Passi del liceo scientifico ‘Galilei’ di Palermo.