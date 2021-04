Vaccini in Liguria, si procede per fasce di età. Per i quarantenni prenotazioni online dal 14 giugno (Di domenica 11 aprile 2021) Si stanno definendo le date: si parte a metà mese con le persone tra i 69 e i 65 anni. Tutti i dettagli in un grafico. Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 11 aprile 2021) Si stanno definendo le date: si parte a metà mese con le persone tra i 69 e i 65 anni. Tutti i dettagli in un grafico.

Advertising

RegLiguria : Nuove linee guida: AstraZeneca per gli over 60 e congelamento delle vaccinazioni delle categorie prioritarie con me… - infoitsalute : Toti: “In Liguria quasi 65mila vaccini grazie a hub pubblico-privati e farmacie” - infoitsalute : Covid, in Liguria somministrati 65mila vaccini. Toti: “Siamo la regione che più ha saputo accelerare” - Ossmeteobargone : RT @RegLiguria: Nuove linee guida: AstraZeneca per gli over 60 e congelamento delle vaccinazioni delle categorie prioritarie con meno di 60… - AnsaLiguria : Vaccini: Asl chiama nati '42-'50 prenotati,caos dopo tam tam. Diffusa notizia errata che poteva andare anche chi no… -