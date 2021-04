Travolto dal tronco che stava tagliando, grave 55enne (Di domenica 11 aprile 2021) Il tronco che stava tagliando gli è crollato addosso, scaraventandolo a terra esanime. A essere Travolto è stato ieri mattina M. S., 55 anni di Premana, ricoverato poi in prognosi riservata nel ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 11 aprile 2021) Ilchegli è crollato addosso, scaraventandolo a terra esanime. A essereè stato ieri mattina M. S., 55 anni di Premana, ricoverato poi in prognosi riservata nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Travolto dal Arenzano, 13 aprile 1991 - 13 aprile 2021: trent'anni fa il disastro Haven ...Sound lancia il primo corso di speaker radiofonico abbinato ad un reality per aspiranti speaker dal ... Il pedone di 63 anni travolto da una moto mentre stava attraversando sulle strisce pedonale è morto ...

De Rossi, il selfie del guerriero spaventato A raccontare come il Covid lo abbia messo ko, è stato lo stesso Daniele De Rossi che, travolto dall'... De Rossi è stato contagiato dal Covid - 19 in Nazionale alla fine marzo, durante la tripla ...

Travolto dal treno, ferrovia bloccata il Resto del Carlino Travolta da un blocco di rena staccatosi da pala meccanica Grave incidente sul lavoro ieri mattina a Cortona. A farne le spese una donna di 46 anni rimasta gravemente ferita e trasferita d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Siena. L’incidente si è verifi ...

L'Udinese prosegue nel digiuno, un rigore di Belotti regala la vittoria al Toro. Pozzo ordina il ritiro. Terza sconfitta consecutiva per i bianconeri (la seconda di fila al Friuli), condannati al quarto d'ora della ripresa dall'intervento scomposto di Arsaln sul centravanti azzurro ...

