Serie C, Carpi-Matelica: probabili formazioni e dove vederla (Di domenica 11 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Cabassi, il Carpi ospita il Matelica nella gara valida per la 35^ giornata del girone B di Serie C. Da un lato i padroni di casa hanno tutte le intenzioni di portare a casa una salvezza tranquilla. Dall’altro gli ospiti cercano un successo per consolidare una buona posizione in vista dei play-off. Ecco le ultime da Carpi-Matelica. Il momento del Carpi Il Carpi si presenta alla sfida con il quattordicesimo posto in graduatoria, conquistato grazie ai 38 punti fatti finora. Un cammino che ha portato a 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, con 39 gol realizzati e 52 subiti. Nelle ultime 5 gare disputate sono arrivate 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. Quest’ultima proprio nella partita giocata più di recente contro il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Questo pomeriggio alle 15, allo stadio Cabassi, ilospita ilnella gara valida per la 35^ giornata del girone B diC. Da un lato i padroni di casa hanno tutte le intenzioni di portare a casa una salvezza tranquilla. Dall’altro gli ospiti cercano un successo per consolidare una buona posizione in vista dei play-off. Ecco le ultime da. Il momento delIlsi presenta alla sfida con il quattordicesimo posto in graduatoria, conquistato grazie ai 38 punti fatti finora. Un cammino che ha portato a 9 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte, con 39 gol realizzati e 52 subiti. Nelle ultime 5 gare disputate sono arrivate 3 sconfitte, 1 pareggio e 1 vittoria. Quest’ultima proprio nella partita giocata più di recente contro il ...

Advertising

carpifc1909 : ???? Serie C, Girone B, 35^ giornata: Carpi F.C. 1909 vs S.S. Matelica ?? Sono 23 i convocati per il match del 'Cabas… - carpifc1909 : ???? Serie C, Girone B, 35^ giornata: Carpi F.C. 1909 vs S.S. Matelica ?? Mister Pochesci sarà a disposizione della s… - carpi_ale : RT @GiusCandela: Auditel e quelli che non sanno di cosa parlano. Se Costanzo fa il 14% (favorito da traino Ferilli) è merito di Zorzi ma ta… - NotiziarioC : Matelica, Zigrossi: «Il Carpi gioca molto bene palla a terra. Sarà difficilissa e su Pochesci...» - GazzettinoL : Serie C 34a giornata Serie C Gir B 1-0 Matelica-Sambenedettese 3-1 Modena-Arezzo 0-3 Virtus Verona-Perugia 2-3… -