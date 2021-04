Seaside Hotel su Tv2000, in prima tv il period drama ambientato nella Copenaghen degli anni Venti (Di domenica 11 aprile 2021) Per gli amanti del period drama arriva Seaside Hotel su Tv2000: la serie danese, titolo originale BadeHotellet, debutta in prima visione l’11 aprile sul canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky. Ambientata tra gli anni Venti e gli anni Quaranta, Seaside Hotel racconta le vicende del piccolo albergo balneare di Copenaghen di proprietà del signor Julius Andersen (Ole Thestrup), ripercorrendo le vite dei dipendenti e degli ospiti della struttura e le relazioni che si instaurano tra di loro. L’Hotel sul mare BadeHotellet, situato nella suggestiva Danimarca nord-occidentale, apre per i suoi ... Leggi su optimagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Per gli amanti delarrivasu: la serie danese, titolo originale Badelet, debutta invisione l’11 aprile sul canale 28 del digitale terrestre e 157 di Sky. Ambientata tra glie gliQuaranta,racconta le vicende del piccolo albergo balneare didi proprietà del signor Julius Andersen (Ole Thestrup), ripercorrendo le vite dei dipendenti eospiti della struttura e le relazioni che si instaurano tra di loro. L’sul mare Badelet, situatosuggestiva Danimarca nord-occidentale, apre per i suoi ...

