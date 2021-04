Sampdoria-Napoli: tornano Ospina e Manolas, giocano Osimhen e Politano (Di domenica 11 aprile 2021) Sampdoria-Napoli. Gattuso ha scelto la formazione ufficiale per la partita di Marassi contro il Genoa di Claudio Ranieri. In campo dal primo minuto tornano Ospina, Mario Rui e Manolas. Davanti, spazio a Politano e Osimhen che quindi gioca centravanti titolare dopo la buona figura a Torino contro Chiellini. StartingXI: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Politano, Osimhen, Insigne. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021). Gattuso ha scelto la formazione ufficiale per la partita di Marassi contro il Genoa di Claudio Ranieri. In campo dal primo minuto, Mario Rui e. Davanti, spazio ache quindi gioca centravanti titolare dopo la buona figura a Torino contro Chiellini. StartingXI:, Di Lorenzo,, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski,, Insigne. L'articolo ilsta.

