Sampdoria-Napoli, Lozano ammonito: era diffidato, salta l'Inter per squalifica (Di domenica 11 aprile 2021) Il Napoli sfiderà l'Inter senza Lozano. L'attaccante, nel corso del match contro la Sampdoria, è stato ammonito e sarà costretto a saltare la prossima sfida di campionato contro l'Inter a causa della diffida pendente. Un giallo ingenuo per l'ex Psv che così rappresenterà un'opzione in meno per Gattuso nel prossimo big match, decisivo per i partenopei nella corsa Champions. Dovrebbe così toccare nuovamente a Politano che tanto spazio ha trovato nelle ultime settimane ma per il Napoli c'è una alternativa in meno. E che alternativa. SportFace.

