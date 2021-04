Sampdoria, infortunio Quagliarella: l’attaccante costretto a uscire (Di domenica 11 aprile 2021) Nel corso di Sampdoria-Napoli, Fabio Quagliarella è stato costretto a uscire a causa di un infortunio Fabio Quagliarella ha accusato un problema di natura muscolare all’inguine ed è stato sostituito durante il secondo tempo del match tra Sampdoria e Napoli. Il capitano blucerchiato si è accomodato in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio sulla gamba sinistra. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico del club nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Nel corso di-Napoli, Fabioè statoa causa di unFabioha accusato un problema di natura muscolare all’inguine ed è stato sostituito durante il secondo tempo del match trae Napoli. Il capitano blucerchiato si è accomodato in panchina con una vistosa borsa del ghiaccio sulla gamba sinistra. Le sue condizioni verranno valutate dallo staff medico del club nelle prossime ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

