Netflix acquista i diritti della commedia He’s All That (Di domenica 11 aprile 2021) Il classico per adolescenti “Kiss Me” si veste di nuovo: Netflix ha acquisito da Miramax i diritti in tutto il mondo della commedia romantica He’s All That Netflix ha acquisito da Miramax i diritti in tutto il mondo della commedia romantica He’s All That. Il film sarà diretto dal regista Mark Waters (Mean Girls, Quel pazzo venerdì). Nel… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 11 aprile 2021) Il classico per adolescenti “Kiss Me” si veste di nuovo:ha acquisito da Miramax iin tutto il mondoromanticaAllha acquisito da Miramax iin tutto il mondoromanticaAll. Il film sarà diretto dal regista Mark Waters (Mean Girls, Quel pazzo venerdì). Nel… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Netflix acquista la serie limitata Il club dei 39 con Benedict Cumberbatch - GiMagenta : RT @badtasteit: #BenedictCumberbatch star della serie #IlClubDei39, #Netflix ne acquista i diritti - badtasteit : #BenedictCumberbatch star della serie #IlClubDei39, #Netflix ne acquista i diritti - Teleblogmag : #Sony e #Netflix firmano un grosso accordo per la distribuzione in streaming dei prossimi film - SeguiPrezzi : ?? #AMAZON ?? LOGITECH HARMONY ELITE TELECOMANDO UNIVERSALE AVANZATO ?? Prezzo in Offerta: 178,43€ ?? Sconto: 69% ?? Ris… -