Milan-Genoa | Criscito ammonito con la Juventus | era diffidato

Advertising

Inter_es : Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ?… - Inter : ?? | FILOTTO ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo… - Eurosport_IT : LA JUVENTUS NON SBAGLIA ? Contro il Genoa arriva la seconda vittoria consecutiva dopo il successo contro il Napoli… - m_montagna2 : @Roberto23186246 @90ordnasselA Dipende da quello che fanno Genoa e Atalanta contro Milan e Juve. - AndresNegroBJ : RT @Inter_es: Suma y sigue ?? ? Benevento ? Fiorentina ? Lazio ? Milan ? Genoa ? Parma ? Atalanta ? Torino ? Bologna ? Sassuolo ? Cagliari… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Genoa

La Juventus arriva dalla vittoria contro il Napoli, e dopo la vittoria di ieri del, è ammissibile un solo risultato per rimanere attaccati ai rossoneri.invece reduce da un pareggio in ...La Juventus si impone per 3 - 1 su un piccoloche non impensierisce mai i padroni di casa, se ... Vittoria anche per il Napoli , che grazie al 2 - 0 in casa della Sampdoria resta in scia di...Sono stati tre gli incontri delle ore 15.00, validi per il 30° turno del campionato di calcio di Serie A 2020-2021, ad andare in scena. Dopo il lunch match tra Inter e Cagliari favorevole ai nerazzurr ...Blog Calciomercato.com: 11 aprile 2021, all'Allianz Stadium di Torino si gioca Juventus-Genoa, partita valida per la trentesima giornata di campionato di Serie A. I bianconeri ...