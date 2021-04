Masters1000 Montecarlo | il tabellone di Matteo Berrettini Buone chance di andare avanti per il romano

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021)torna in scena in singolare a. Il Masters 1000 del Principato vede ilal via delprincipale per la seconda volta: la prima si era avuta nel 2019, quando venne eliminato dal bulgaro Grigor Dimitrov in due set. In questo caso è da un infortunio che il numero 1 d’Italia e 10 del mondo ritorna: il vantaggio è quello del bye al primo turno, in quanto testa di serie numero 8 a causa delle assenze di Federer e Thiem.comincerà, dunque, con uno tra lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina e l’australiano, di crescita tennistica iberica, Alex de Minaur. Nessun precedente sul circuito maggiore, per il semifinalista degli US Open 2019, con Davidovich Fokina, mentre con de Minaur ce n’è uno, non conteggiato nel testa a testa dall’ATP, ma ...