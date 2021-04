Martina Colombari: “Io e Billy dallo psicologo per aver aiuto in famiglia” (Di domenica 11 aprile 2021) Martina Colombari, 45 anni, di cui 25 passati al fianco del compagno ‘storico, Billy Costacurta, 54 anni e sposato nel 2005, si è confidata in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. La showgirl romagnola, che è anche mamma di Achille, nato 16 anni fa, ha fatto il punto su diversi argomenti, personali e non. Si comincia dal suo ‘mestiere’, quello di mamma “il più difficile del mondo, specialmente adesso. Si va a intuito, col cuore e con la testa. E come si fa, si fa male”, ha spiegato Martina, riferendosi al figlio e al periodo attuale, quello segnato dalla pandemia di Covid. La Colombari non si nasconde e racconta di essersi rivolta ad uno psicologo per aver un aiuto a livello familiare perché “nei momenti di difficoltà, non è ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021), 45 anni, di cui 25 passati al fianco del compagno ‘storico,Costacurta, 54 anni e sposato nel 2005, si è confidata in una lunga intervista rilasciata al quotidiano Il Messaggero. La showgirl romagnola, che è anche mamma di Achille, nato 16 anni fa, ha fatto il punto su diversi argomenti, personali e non. Si comincia dal suo ‘mestiere’, quello di mamma “il più difficile del mondo, specialmente adesso. Si va a intuito, col cuore e con la testa. E come si fa, si fa male”, ha spiegato, riferendosi al figlio e al periodo attuale, quello segnato dalla pandemia di Covid. Lanon si nasconde e racconta di essersi rivolta ad unoperuna livello familiare perché “nei momenti di difficoltà, non è ...

