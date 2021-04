M5s, Casaleggio: 'Spero non attacchino Rousseau per il terzo mandato' (Di domenica 11 aprile 2021) Nel M5s 'c'è un grande dibattito su tante tematiche politiche ed è giusto che ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziaria Rousseau per mettere sul ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) Nel M5s 'c'è un grande dibattito su tante tematiche politiche ed è giusto che ci sia. Altra questione è entrare nel merito delle regole e mettere in difficoltà finanziariaper mettere sul ...

Advertising

Tluigi15 : #mezzorainpiù #Casaleggio Davide ha paura che gli sfugga di mano il giocattolo... #M5S #5stars - MassimoChiaram7 : RT @lucadecarolis: Casaleggio aulico: penso che oggi per il m5s sia necessario virare nella direzione giusta. Dobbiamo prendere la direzio… - MassimoChiaram7 : RT @lucadecarolis: Rendere il m5s un partito non è la direzione giusta #Casaleggio #mezzorainpiu - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: M5s, Casaleggio: 'Spero non attacchino Rousseau per il terzo mandato' #M5s - Affaritaliani : 'Colpito Rousseau per il terzo mandado'. L'affondo di Casaleggio contro il M5S -