L'appello di Vaia (Spallanzani): 'Si deve osare per ripartire in sicurezza' (Di domenica 11 aprile 2021) Francesco Vaia, direttore dello Spallanzani di Roma, ha postato due foto sovrapposte sul suo profilo Facebook: la prima è un invito a un webinar sulla ripresa del trasporto aereo in programma il 15 ... Leggi su globalist (Di domenica 11 aprile 2021) Francesco, direttore dellodi Roma, ha postato due foto sovrapposte sul suo profilo Facebook: la prima è un invito a un webinar sulla ripresa del trasporto aereo in programma il 15 ...

Advertising

globalistIT : - agenzia_nova : #Covid L'appello di Vaia (Spallanzani) ai sindaci: 'Profittiamo di questo tempo e di questa stagione per moltiplic… - rudy_matrix : Appello di Vaia (Spallanzani): “Osare e ripartire. Crisi economica, assenza di sport e tempo libero uccidono Paese”… - BiribissiBlog : #Covid, #Vaia (#Spallanzani) e l'appello su #Facebook: «Si può e si deve osare in sicurezza per ripartire»… - nonstop9981 : Covid, Vaia (Spallanzani) e l'appello su Fb: «Si può e si deve osare in sicurezza per ripartire» -