J-Ax: «Sfatiamo un mito, a Milano è pieno di gente che non fa un cazzo, c’è la socialità obbligata» (Di domenica 11 aprile 2021) Il Fatto intervista J-Ax. Il cantante racconta la sua esperienza con il Covid. «Sai, avevo deciso di essere tollerante con i no-vax, avevo letto uno studio americano secondo il quale i negazionisti non vanno mai ridicolizzati, ma vanno affrontati con calma, dati alla mano. Ora che ho avuto il Covid mi verrebbe da tirare dei cazzotti». Dice che il contagio, in famiglia, è arrivato dall’asilo del figlio, nonostante fosse una scuola in cui venivano rispettate tutte le norme possibili. «Mai fatto il cazzone in giro. Con mia moglie e mio figlio siamo stati a Milano anche ad agosto, a settembre abbiamo fatto una settimana in una villa a Stresa e basta». I primi sintomi, che ha scambiato per un comune colpo di freddo, sono comparsi a inizio marzo. Poi, però, ha iniziato a star male anche sua moglie. Nessun sintomo per il piccolo di 4 anni. «A ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 11 aprile 2021) Il Fatto intervista J-Ax. Il cantante racconta la sua esperienza con il Covid. «Sai, avevo deciso di essere tollerante con i no-vax, avevo letto uno studio americano secondo il quale i negazionisti non vanno mai ridicolizzati, ma vanno affrontati con calma, dati alla mano. Ora che ho avuto il Covid mi verrebbe da tirare deitti». Dice che il contagio, in famiglia, è arrivato dall’asilo del figlio, nonostante fosse una scuola in cui venivano rispettate tutte le norme possibili. «Mai fatto ilne in giro. Con mia moglie e mio figlio siamo stati aanche ad agosto, a settembre abbiamo fatto una settimana in una villa a Stresa e basta». I primi sintomi, che ha scambiato per un comune colpo di freddo, sono comparsi a inizio marzo. Poi, però, ha iniziato a star male anche sua moglie. Nessun sintomo per il piccolo di 4 anni. «A ...

