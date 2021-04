Italia-Slovenia | amicizia guardando a futuro | mercoledì Mattarella riceve Pahor Adnkronos 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 11 aprile 2021) () - "La storia -disse il Presidente della Repubblica in quella occasione- non si cancella e le esperienze dolorose, sofferte dalle popolazioni di queste terre, non si dimenticano. Proprio per questa ragione il tempo presente e l'avvenire chiamano al senso di responsabilità, a compiere una scelta tra fare di quelle sofferenze patite, da una parte e dall'altra, l'unico oggetto dei nostri pensieri, coltivando risentimento e rancore, oppure, al contrario, farne patrimonio comune, nel ricordo e nel rispetto, sviluppando collaborazione,, condivisione del". "Al di qua e al di là della frontiera -il cui significato di separazione è ormai, per fortuna, superato per effetto della comune scelta di integrazione nell'Unione europea -sloveni eni sono decisamente per la seconda strada, rivolta al ...