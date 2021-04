Inter-Cagliari, Conte: “Non dobbiamo mollare un centimetro, iniziamo a vedere la meta” (Di domenica 11 aprile 2021) L'Inter supera 1-0 il Cagliari e lascia invariati i punti di distacco dal Milan secondo.I sardi hanno gestito nel migliore dei modi la sfida di "San Siro" soprattutto dal punto di vista difensivo, si sono arresi solo a 10 minuti dalla fine quando un'invenzione di Lukaku ha permesso a Darmian di realizzare il gol vittoria. Vittoria importante per i nerazzurri che confermano il primato in classifica, l'analisi di mister Conte nel corso dell'Intervista rilasciata a DAZN."Non vogliamo lasciare nulla al caso. Continuo a ripetere la stessa cosa: le partite iniziano a essere di meno, ogni vittoria vale sei punti. Ieri il Milan aveva vinto, per noi era importante mantenere inalterate le distanze dalla seconda. E ci stiamo abituando a questo tipo di situazione: per molti è la prima volta il fatto di giocare sempre per vincere, ... Leggi su mediagol (Di domenica 11 aprile 2021) L'supera 1-0 ile lascia invariati i punti di distacco dal Milan secondo.I sardi hanno gestito nel migliore dei modi la sfida di "San Siro" soprattutto dal punto di vista difensivo, si sono arresi solo a 10 minuti dalla fine quando un'invenzione di Lukaku ha permesso a Darmian di realizzare il gol vittoria. Vittoria importante per i nerazzurri che confermano il primato in classifica, l'analisi di misternel corso dell'vista rilasciata a DAZN."Non vogliamo lasciare nulla al caso. Continuo a ripetere la stessa cosa: le partite iniziano a essere di meno, ogni vittoria vale sei punti. Ieri il Milan aveva vinto, per noi era importante mantenere inalterate le distanze dalla seconda. E ci stiamo abituando a questo tipo di situazione: per molti è la prima volta il fatto di giocare sempre per vincere, ...

