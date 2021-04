Il Canale, la Libia e Washington: la vera sfida tra Draghi ed Erdogan (Di domenica 11 aprile 2021) Quella che si sta per concludere non è stata una settimana come le altre per la Turchia. È iniziata con una retata che ha coinvolto i più importanti ammiragli in pensione del Paese accusati di golpe ed è finita con il “sofa-gate” di Ankara fino ad arrivare alle parole di Mario Draghi nei confronti di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 11 aprile 2021) Quella che si sta per concludere non è stata una settimana come le altre per la Turchia. È iniziata con una retata che ha coinvolto i più importanti ammiragli in pensione del Paese accusati di golpe ed è finita con il “sofa-gate” di Ankara fino ad arrivare alle parole di Marionei confronti di InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Canale Libia L'Egitto 'schiera' i suoi faraoni contro i signori del Covid ... che aveva bloccato il Canale di Suez perché la Banca Mondiale non voleva concedere agli egiziani ... allora influente in Cirenaica, nell'ipotesi di inviare un contingente italiano in Libia. Oggi, ...

Non è chiuso il caso Roma - Ankara Erdogan vuol farsi un suo canale I lavori inizieranno quest'estate. Gli ecologisti insorgono Letta ... Draghi in Libia, scelta dovuta Paolo Quercia docente di studi strategici a Perugia Ad Erdogan la Ue ...

Il Canale, la Libia e Washington: la vera sfida tra Draghi ed Erdogan Inside Over Draghi: “Erdogan è un dittatore”. Fine della politica filoturca? Da qui le preoccupazioni di Draghi che spera in un aiuto della nuova Amministrazione americana per ridimensionare le pretese di Erdogan in Libia e nei Balcani. La Turchia, quindi, ha il pieno controll ...

L’approfondimento di Dario Fabbri: Italia-Turchia. Un nuovo canale per Istanbul e noi Perché Erdogan vuole cambiare la partita degli Stretti. Turchia tra Russia e Stati Uniti. Come questo si riverbera anche sulla Libia.

