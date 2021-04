Hockey ghiaccio | ICE League 2021 | Klagenfurt passeggia a Bolzano in gara-1 con un punteggio tennistico

(Di domenica 11 aprile 2021) Prende il via con una pesantissima sconfitta interna il cammino dell’HCB Alto Adige Alperia nella Finale Playoff della ICE. Il, infatti,in quel dicon ildi 6-0 e mette subito spalle al muro i Foxes. Con questo primo successo in trasferta, l’EC KAC parte con il vento in poppa nella serie di finale e martedì, nel secondo capitolo della sfida (al meglio delle 7 partite) cercherà di far valere il fattore casa per mettere ancor più in difficoltà la squadra altoatesina. HCB Alto Adige Alperia – EC KAC 0-6 (0-1 nella serie):-1, disputata al PalaOnda di, vede gli ospiti iniziare con il piede giusto, anche se i padroni di casa concludono a rete ...

Arriva un titolo italiano di grandissimo significato per gli Storm Pinerolo. Grazie al netto successo in finale sull'Egna, 7 a 1, la squadra biancoblu festeggia nel proprio impianto, bissando l'...Il Ginevra dovr fare a meno di un altro dei suoi pilastri difensivi nei playoff, dove nei quarti affronter il Friborgo. Jonathan Mercier non potr infatti più scendere sulin questa stagione a causa di un infortunio a una mano, che dovr essere curato operativamente. La sua assenza si aggiunge a quella dell'ex bianconero Marco ...