Giordania | Re Abdallah in pubblico con il fratellastro Hamzah

Re Abdallah di Giordania è apparso oggi in pubblico per il centenario della fondazione dello stato hashemita con il principe Hamzah, dopo la crisi delle settimane scorse. Lo riferisce la Petra. Insieme a loro anche il figlio di Abdallah, principe Hussein, e lo zio Hassan bin Talal. L'episodio è avvenuto durante la visita che il Re insieme ai dignitari ha compiuto nei luoghi che hanno visto protagonista la casa reale hashemita nel "processo di fondazione, costruzione e realizzazione" del regno nel 1921. La Giordania festeggia oggi i 100 anni da quando Abdallah I - secondo figlio dello sceicco della Mecca Hussein ibn Alì, che lanciò la Rivolta Araba contro gli Ottomani durante la Prima Guerra Mondiale - divenne emiro della TransGiordania nel 1921

