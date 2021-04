Domenica In | ospiti 11 aprile 2021 Fedez e Brignano

(Di domenica 11 aprile 2021) Oggi, 11, andrà in onda una nuova puntata diIn, il contenitorele pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai1, con tanti, alcuni in collegamento e altri direttamente in studio. In apertura il consueto spazio dedicato alla Campagna di Vaccinazione e all’arrivo dei nuovi vaccini. Per parlare del’argomento, saranno in studio il Prof. Luca Richeldi, Direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma e la conduttrice Rita Dalla Chiesa; in collegamento invece il Prof. Matteo Bassetti, Direttore della Clinica Malattie Infettive presso l’ospedale San Martino di Genova e Alessandro Sallusti, Direttore de Il Giornale. Quindi, spazio a musica e intrattenimento, con Pupo, che si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con alcuni dei ...

Oggi 11 aprile andrà in onda una nuova puntata di Domenica In con tantissimi ospiti tra cui Fedez e Francesca Michielin. I due sono ancora altissimi in classifica da quando hanno portato la loro ...