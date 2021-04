Dice agli amici di vedere una fiction dove si parla di una bambina malata di leucemia. Viene licenziato (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo 21 anni di servizio, la condivisione di un post sui social è bastata al licenziamento di un operaio. Ventuno anni di lavoro, di servizio prestato con professionalità e onestà. Metà della sua vita dedicata all’azienda. E poi un banale post su Facebook è bastato a mandare tutto in fumo. Questa – riporta il Corriere della Sera – è la storia di Riccardo Cristello, 45enne di Taranto, sposato e con due figli, assunto all’Ilva dal 2000. L’uomo nei giorni scorsi è stato sospeso. Ma la sospensione si è ben presto tramutata in licenziamento. La ragione di tutto? Riccardo condiviso sul suo profilo Facebook un post relativo alla fiction «Svegliati amore mio», che ha come protagonista Sabrina Ferilli. Secondo il colosso anglo indiano ArcelorMittal il post condiviso dal 45enne – e anche da un collega – avrebbe proposto contenuti lesivi e minacciosi. Per ... Leggi su formatonews (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo 21 anni di servizio, la condivisione di un post sui social è bastata al licenziamento di un operaio. Ventuno anni di lavoro, di servizio prestato con professionalità e onestà. Metà della sua vita dedicata all’azienda. E poi un banale post su Facebook è bastato a mandare tutto in fumo. Questa – riporta il Corriere della Sera – è la storia di Riccardo Cristello, 45enne di Taranto, sposato e con due figli, assunto all’Ilva dal 2000. L’uomo nei giorni scorsi è stato sospeso. Ma la sospensione si è ben presto tramutata in licenziamento. La ragione di tutto? Riccardo condiviso sul suo profilo Facebook un post relativo alla«Svegliati amore mio», che ha come protagonista Sabrina Ferilli. Secondo il colosso anglo indiano ArcelorMittal il post condiviso dal 45enne – e anche da un collega – avrebbe proposto contenuti lesivi e minacciosi. Per ...

Advertising

fattoquotidiano : E adesso chi lo dice a chi deve ancora ricevere la seconda dose di AstraZeneca? È questo l’interrogativo che circol… - ereike05 : @sbonaccini La vaccinazione delle isole per il turismo mi sembra una cagata madornale cioè prima si dice che non si… - ciriacomerolli : @tomasomontanari E soprattutto a una persona che ha vissuto negli agi, si dice che sia stato infedele alla regina c… - cIitennestra : Chi lo dice agli americani che a fine guerra mondiale sono riusciti nel loro intento grazie a Lucky Luciano e ai su… - alssflower : Ma vi giuro che ha la pancia piatta, poi per carità se ci tiene agli addominali non saró io a giudicarla, ma vantan… -