Dazn, problemi con la App: Inter - Cagliari non si vede. Tifosi furiosi (Di domenica 11 aprile 2021) Inter e Cagliari scendono in campo alle 12.30 ma diversi telespettatori connessi in streaming non riescono a vedere la partita per problemi di natura tecnica, con il messaggio di Dazn che recita: '...

DAZN_IT : Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo - Corriere : L'ira dei tifosi sui social: «Ci aspetta un 2021 di calcio bellissimo» - Corriere : #Dazn ancora irraggiungibile (e siamo al ventesimo del secondo tempo di Inter-Cagliari) - giova7001 : @DAZN_IT SIETE VERGNOSI E SENZA NESSUN RISPETTO VERSO LE PERSONE CHE PAGANO ABBONAMENTO PER DI PIÙ ANCHE CARO VISTO… - OperaFisista : Dazn down oggi, problemi durante Inter-Cagliari. I tifosi: «Non funziona, come faremo per tre anni?» -