DAZN chiede scusa: "Problema non dipende da noi" (Di domenica 11 aprile 2021) DAZN spiega le Problematiche di trasmissione durante Inter-Cagliari La partita tra Inter e Cagliari, vinta dai nerazzurri grazie al gol di Darmian, è stata poco seguita a causa di un disservizio di DAZN che non è stata in grado di trasmettere il lunch match a causa di un disservizio ancora non del tutto sistemato. La piattaforma streaming che si è aggiudicata i diritti TV della Serie A per il prossimo triennio ha fatto luce su quanto accaduto. "Siamo molto dispiaciuti di quando accaduto nel corso della visione della partita Inter-Cagliari. Il Problema è derivato dal fallimento del servizio di autenticazione fornito da un nostro partner esterno che non è stato in grado di risolvere velocemente applicando le previste procedure di backup, pur avendo ricevuto da parte di DAZN informazioni tempestive ...

