Dazn, arrivano le scuse: 'Siamo molto dispiaciuti' (Di domenica 11 aprile 2021) "molto dispiaciuti": Dazn si scusa per i problemi della sua App che hanno provocato il black out di Inter - Cagliari e ora anche di Verona - Lazio, e spiega che all'origine della difficoltà c'è il "... Leggi su gazzetta (Di domenica 11 aprile 2021) "":si scusa per i problemi della sua App che hanno provocato il black out di Inter - Cagliari e ora anche di Verona - Lazio, e spiega che all'origine della difficoltà c'è il "...

Advertising

emilietto : Comunque anche se sono riuscito a vedere il secondo tempo, cara @DAZN_IT arrivano prima le notifiche sul cell del gol sullo schermo. #intcag - Claplaz : Comunque il tempismo con cui arrivano problemi tecnici a Dazn è quantomeno sospetto.... - LadyValentina14 : @DAZN_IT Nemmeno Verona Lazio....le sentire le disdette che vi arrivano? - pinopao : RT @simonesalvador: Ci arrivano le prime immagini dagli uffici di Sky, dopo i problemi di #DAZN in #InterCagliari. - fra_impronta : @LeleRoma1976 @DAZN_IT Rimborsi? Visto che i soldi arrivano in orario e voi no? -