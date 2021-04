Covid Sardegna, una cena nel penultimo giorno di zona bianca si è trasformata in un focolaio: 43 contagi e un morto (Di domenica 11 aprile 2021) Il 20 marzo, penultimo giorno di zona bianca in Sardegna , un imprenditore di Pula (Cagliari), Carlo Monni, ha festeggiato il suo 81esimo compleanno con una quindicina di parenti e amici al ristorante. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 11 aprile 2021) Il 20 marzo,diin, un imprenditore di Pula (Cagliari), Carlo Monni, ha festeggiato il suo 81esimo compleanno con una quindicina di parenti e amici al ristorante.

Advertising

Corriere : Il «caso Sardegna», dalla zona bianca alla rossa in un mese: pochi vaccini e comportamenti scorretti - insopportabile : Erano mesi che chiedevo di usare la Sardegna come test e modello per l'emergenza Covid ma NON INTENDEVO COME SCEMI, EH. - Emanuela_Corda : ?????? #Sardegna ritorna #zonarossa Ben 40 tra Politici e manager ad un pranzo in ristorante in barba alle disposizion… - thelondonboys47 : RT @SardegnaG: Maxi #pranzo con #politici e manager a Sardara: blitz della #Finanza e polemiche #Covid #restrizioni - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: In Sardegna terapie intensive occupate al 26%: +2% in 24 ore #Covid -