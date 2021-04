Covid, l’immunologo Anthony Fauci: “Doneremo vaccini in eccedenza quando potremo ai paesi a basso reddito” (Di domenica 11 aprile 2021) “Non appena avremo vaccinato l’intera nostra popolazione, prenderemo in seria considerazione la donazione dei nostri vaccini in eccedenza a paesi che ne hanno bisogno. Molte delle nazioni europee hanno risorse sufficienti, per queste donazioni ci riferiamo a paesi a basso e medio reddito”. Anthony Fauci, immunologo, consigliere del presidente per le questioni sanitarie del presidente americano Joe Biden e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, lo ha spiegato a Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà su Rai 3, Lo scienziato, che è stato anche il bistratto consigliere di Donald Trump, ha comunque chiarito che “al momento” gli Stati Uniti non dispongono di dosi in eccedenza: “Ma li avremo. I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) “Non appena avremo vaccinato l’intera nostra popolazione, prenderemo in seria considerazione la donazione dei nostriinche ne hanno bisogno. Molte delle nazioni europee hanno risorse sufficienti, per queste donazioni ci riferiamo ae medio”., immunologo, consigliere del presidente per le questioni sanitarie del presidente americano Joe Biden e direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, lo ha spiegato a Mezz’ora in più/Il Mondo che verrà su Rai 3, Lo scienziato, che è stato anche il bistratto consigliere di Donald Trump, ha comunque chiarito che “al momento” gli Stati Uniti non dispongono di dosi in: “Ma li avremo. I ...

