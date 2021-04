Costacurta e il futuro di Donnarumma: “Meno baci alla maglia e più dimostrazioni…” (Di domenica 11 aprile 2021) Il successo ottenuto contro il Parma non placa in casa Milan i rumors di mercato, specie quelli che riguardano Gianluigi Donnarumma. Il poritere rossonero è costantemente al centro di tante voci che lo vorrebbero alle prese col difficile rinnovo degli accordi col Diavolo. A dire la sua sul tema è stato Alessandro Costacurta, storico ex difensore proprio del Milan, ai microfoni di Sky Sport.Costacurta "consiglia" Donnarummacaption id="attachment 590519" align="alignnone" width="604" Costacurta (Getty Images)/caption"Non riesco a entrare nella testa di Donnarumma. Anche noi abbiamo avuto procuratori forti, bravi. E noi abbiamo deciso di rimanere al Milan senza troppi fronzoli", ha esordito Costacurta. "Abbiamo guadagnato Meno di quanto potevamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 11 aprile 2021) Il successo ottenuto contro il Parma non placa in casa Milan i rumors di mercato, specie quelli che riguardano Gianluigi. Il poritere rossonero è costantemente al centro di tante voci che lo vorrebbero alle prese col difficile rinnovo degli accordi col Diavolo. A dire la sua sul tema è stato Alessandro, storico ex difensore proprio del Milan, ai microfoni di Sky Sport."consiglia"caption id="attachment 590519" align="alignnone" width="604"(Getty Images)/caption"Non riesco a entrare nella testa di. Anche noi abbiamo avuto procuratori forti, bravi. E noi abbiamo deciso di rimanere al Milan senza troppi fronzoli", ha esordito. "Abbiamo guadagnatodi quanto potevamo ...

