Circuito di Mandalika MotoGP, per l'ONU violati i diritti umani

In questi giorni si è svolta la supervisione da parte di Dorna e FIM del nuovo Circuito di Mandalika, in Indonesia. Capirossi, Uncini e Carlos Ezpeleta si sono recati nel paese indonesiano per assistere ai lavori di costruzione del Circuito. Il nuovo impianto dovrà ospitare in futuro sia le gare della MotoGP che della SBK. Contro questa opera si è però scagliata l'ONU. Le Nazioni Unite hanno denunciato la violazione dei diritti umani nei confronti della popolazione che vive in quei luoghi. L'obiettivo del progetto infatti non è solo creare un Circuito, ma rendere l'isola una vera e propria attrazione turistica. Questo ha finito per richiamare l'attenzione dell'ONU. Il dito è puntato soprattutto verso i progettisti del ...

